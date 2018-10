Braga. Assembleia Municipal decide futuro da Fábrica Confiança

A fábrica era “avançada” para o seu tempo. Tinha uma creche para as mulheres deixarem os filhos, um centro de "alegria do trabalho", com uma sala de teatro, uma máquina de projeção de filmes, uma mercearia com preços mais baratos, uma tipografia própria e, até mesmo, um médico ao serviço dos funcionários.

Agarrado às memórias, com a ajuda da bengala, António Meireles aponta para o espaço e para as respetivas janelas, já sem vidros há muito anos, para mostrar, com exatidão, o local onde imprimou “milhares e milhares de rótulos de sabonetes”.

“Deixei lá boas recordações”, desabafa. Os rótulos ainda estão frescos na sua memória. António Meireles gostava de imprimir um em particular: “Havia um rótulo, o das 'Flores do Campo', que eu gostava muito. Entrava 16 chapas de uma vez na máquina. Precisava de ir seis vezes à máquina para ficar com a configuração de uma lavradeira. Era dos rótulos mais bonitos. Deixe-me ver se está aqui no livro...”. Lá está, no canto superior direito de uma página: “Era maior do que isto”, brinca com a imagem reduzida.

Como seria de esperar, o cheiro a sabonete sobressaia nas imediações da fábrica. “Os sabonetes e os perfumes não dão mau cheiro. Claro que as pessoas que passavam pela fábrica dos sabonetes sentiam o cheiro do produto, próprio da sua raiz. Mas o mais engraçado era quem passava pelas funcionárias, as saboneteiras”.

O velho tipógrafo conta que as operárias da Confiança, por onde passavam, deixavam o aroma do sabonete. “Todos diziam ‘vão ali as saboneteiras’, porque cheirava a sabonete. Tinham um cheiro que chamava à atenção das pessoas.”

Para Meireles, não foi o cheiro que marcou as décadas de trabalho na saboaria, mas sim um barulho peculiar. “O barulho que eu mais adorava era o tocar da sirene para entrar para o trabalho. Gostava muito de ouvir aquele toque e também o de saída”. Meireles morava a vinte minutos da fábrica e era, exatamente vinte muitos antes, que tocava pela primeira vez. Voltava a repetir cinco minutos antes. “Recordo com saudade”, confessa.