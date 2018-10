Paulo Sousa já não é treinador do Tianjin Quanjian

Paulo Sousa deixou o comando técnico do Tianjin Quanjian, conforme anunciou o clube chinês, esta quinta-feira.

O Tianjin informou que a recisão de contrato, que fora assinado em novembro de 2017, foi decidida por mútuo acordo. Paulo Sousa deixa a equipa no 13.º lugar da Liga chinesa, a cinco pontos da zona de descida.

Paulo Sousa sucedera no cargo ao italiano Fabio Cannavaro, que atualmente orienta o Guangzhou Evergrande, vigente campeão chinês e atual segundo classificado do campeonato. O líder é o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, com quatro pontos de vantagem, a seis jornadas do fim.

Como treinador, Paulo Sousa passou por Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basileia e Fiorentina. O antigo internacional tentará, agora, abraçar novo projeto, quiçá na Europa.