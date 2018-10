Cristiano Ronaldo volta a ficar fora dos convocados para a seleção

Cristiano Ronaldo vai ficar fora das listas de convocados para os compromissos da seleção nacional em outubro e novembro. O capitão da equipa das "quinas" não voltará a jogar por Portugal em 2018.

O avançado da Juventus falou com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e com Fernando Santos, selecionador nacional. Entendeu-se que Ronaldo não deveria integrar os trabalhos da seleção em outubro e novembro. Quer isto dizer que só voltará em 2019, o que também significa que falhará toda a fase de grupos da Liga das Nações. CR7 frisou que esta situação não significa menor compromisso com a seleção, à qual nunca renunciará.

Será a segunda vez seguida que CR7 fica fora da convocatória. Durante a janela de setembro, para os jogos com Croácia e Itália, o capitão da equipa das "quinas" também foi excluído, de modo a poder concluir da melhor forma o processo de adaptação à Juventus. A nova convocatória da seleção nacional será anunciada esta quinta-feira, às 12h30.

Portugal defronta a Polónia, para a Liga das Nações, a 11 de outubro, próxima quinta-feira, às 19h45, em Chorzow. Três dias depois, domingo, medirá forças com a Escócia num particular, em Glasgow, às 17h00.

Em novembro, Portugal visita a Itália, em Milão, às 19h45 do dia 17, e recebe a Polónia em Guimarães, à mesma hora do dia 20.

A equipa das "quinas" lidera o grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações com três pontos, após a vitória (1-0) sobre a Itália, com golo de André Silva. Atrás estão os italianos e os polacos, ambos com um ponto.

[notícia atualizada às 10h10]