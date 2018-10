Dragão caçou com Marega

A vitória do FC Porto sobre o Galatasaray, por 1-0, na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, é o grande destaque das primeiras páginas dos três jornais desportivos desta quinta-feira.

"Marega e basta", anuncia "O Jogo". Maliano assumiu o ataque sozinho, estreou-se a marcar na Champions e foi decisivo. "Estreia para recordar", titula "A Bola". Marega resolve na primeira vez que marca na Champions. "Vale por três", elogia o "Record". Quem não tem Aboubakar e Soares caça com Marega. Dragões lideram o grupo, a par com o Schalke.

O Sporting joga hoje na Liga Europa, no terreno do Vorskla Poltava. "Nani vai jogar e ser capitão", anunciou Peseiro. Varandas recusa 20 milhões de euros do Wolves por Patrício. Miguel Luis preparado para entrar.

Quanto ao Benfica, Gabriel está OK para o clássico, garante o "Record". SAD alega total desconhecimento no que toca ao "e-toupeira" e isola Paulo Gonçalves. Rui Vitória meteu Alfa Semedo na linha.