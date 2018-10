Dominada uma das três frentes do fogo em Oliveira de Azeméis

Os bombeiros continuam a combater o incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde em Valmadeiros, Oliveira de Azeméis.

"Uma das três frentes já está dominada e em fase de rescaldo e o combate ao incêndio está a decorrer favoravelmente", disse à Lusa Paulo Vitória, comandante dos bombeiros de Oliveira de Azeméis.

"A humidade que se tem sentido à noite" tem ajudado os bombeiros, afirmou.

Às 6h40 desta quinta-feira, o fogo estava a ser combatido por mais de 270 operacionais, apoiados por quase 90 meios terrestres.

Um bombeiro teve de receber assistência hospitalar porque apresentava um quadro de exaustão e entretanto já teve alta, segundo informação avançada à Renascença pelo comandante Paulo Vitória.

O incêndio começou em Valmadeiros, numa zona florestal, na União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz, e, pelas 19h50, estavam no local 297 bombeiros, apoiados por 92 viaturas.

O alerta para o incêndio em povoamento florestal, na localidade de Valmadeiros, no distrito de Aveiro, foi dado cerca das 14:49.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro disse à Lusa que no combate ao incêndio estão envolvidas várias corporações do distrito e foi acionado um grupo de reforço de Lisboa.