EUA. Tiroteio faz um morto e quatro feridos

Pelo menos um polícia morreu e quatro ficaram feridos num tiroteio em Florence, no estado de South Carolina, nos Estados Unidos.

Depois da troca de tiros, o atirador foi detido pelas autoridades.

Citando o médico-legista do condado de Florence, o canal local WBTW confirmou a morte do agente policial, enquanto os serviços de urgência do condado escreveram na rede social Twitter que "um suspeito foi detido preventivamente".

A agência federal responsável pelo controlo das armas de fogo escreveu também no Twitter que agentes estavam a deslocar-se para "a cena do tiroteio".

[atualizado às 01h10]