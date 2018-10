Guterres espera Governo inclusivo no Iraque

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, espera uma “rápida formação de um Governo inclusivo, de acordo com os prazos constitucionais” no Iraque, após a nomeação do independente Adel Abdel Mahdi para novo primeiro-ministro.

Em comunicado, citado pela agência de notícias France-Press, o chefe da Organização das Nações Unidas (ONU) felicita igualmente Barham Saleh pela sua eleição para Presidente da República do Iraque.

"O secretário-geral espera que a eleição do Presidente abra caminho para a rápida formação de um governo inclusivo", refere a nota.

A formação de um novo executivo promete ser, no entanto, difícil, pois várias coligações continuam a reivindicar destaque no seio de um Parlamento fragmentado.

No Iraque, até agora, coube à maior coligação no parlamento propor o primeiro-ministro, antes de este ser instruído pelo Presidente da República para formar o Governo.

Desta vez, o curdo Barham Saleh instruiu diretamente o ex-vice-presidente Adel Abdel Mahdi a apresentar-lhe em 30 dias uma lista de ministros.