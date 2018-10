Atenção, FC Porto. Schalke vence em Moscovo

O Schalke venceu, esta quarta-feira, no terreno do Lokomotiv Moscovo por 1-0.

Com Éder e Manuel Fernandes no onze titular da equipa moscovita, o golo da vitória alemã apenas surgiu nos últimos instantes do jogo. Aos 88 minutos, McKennie fez o único golo do jogo, assistido por Konoplyanka.

O Paris Saint-German protagonizou a maior goleada da noite, ao aplicar um expressivo 6-1 ao Estrela Vermelha, no Parque dos Príncipes.

O herói do jogo foi Neymar, que apontou um "hat-trick". Cavani, Di Maria e Mbappé apontaram os outros golos. Marko Marin apontou o golo de honra do emblema sérvio.

No mesmo grupo, o Nápoles venceu por 1-0 o Liverpool, com novo golo ao cair do pano. Quando tudo já apontava para o empate sem golos, Insigne decidiu o jogo, com um tento certeiro ao minuto 90. Mário Rui foi titular.

O Inter de Milão venceu por 2-1 no terreno do PSV Eindhoven, depois da equipa de Van Bommel entrar a vencer com golo de Rosario. Nainggolan e Icardi viraram o resultado.

Na outra partida do grupo, o Barcelona venceu por 4-2 em Wembley, frente ao Tottenham, com Nélson Semedo no onze inicial. Messi (bis), Rakitic e Coutinho marcaram os golos do emblema "blaugrano". Kane e Lamela marcaram pelo Tottenham.

Leonardo Jardim continua em maus lençóis esta temporada e foi goleado em Dortmund por 3-0. Paco Alcácer, Reus e Larsen marcaram os golos do emblema amarelo e negro.

Já o Atlético de Madrid venceu em casa, no Wanda Metropolitano, o Club Brugge, com golos de Griezmann (2) e Koke. O Brugge segurou o empate até aos 67 minutos, graças a um golo de Groeneveld, aos 39.