Rafael Barbosa de regresso ao Sporting

O Sporting oficializou, esta quarta-feira, o regresso de Rafael Barbosa, depois de ter apresentado queixa-crime contra o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, devido a uma alegada agressão num jogo da Liga Revelação.

Num comunicado conjunto, os emblemas dizem ter reunido "com o intuito de solucionar o diferendo ocorrido", e chegaram à conclusão "que não existem condições para a permanência do jogador no Portimonense", que regressou a Alcochete.

O Portimonense agradeceu ao Sporting pela cedência do jogador e endereçou "as maiores felicidades pessoas e desportivas" a Rafael Barbosa.

Recorde-se que o médio de 22 anos apresentou uma queixa-crime na PSP contra o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, descrito como uma agressão do dirigente ao jogador.

O Sporting tinha já anunciado, em comunicado, que se iria constituir "assistente do processo" e apresentar uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra Rodiney Sampaio, exigindo "um pedido de desculpa público" ao Portimonense.