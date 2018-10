Sérgio Conceição: "Resultado justo num jogo difícil"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que a vitória sobre o Galatasaray é justa, mas admite a dificuldade da partida.

Em declarações na "flash interview" da Eleven Sports, o técnico dos dragões fez a análise da partida: "Merecemos ganhar contra uma equipa turca que não se inibe e com uma experiência a cima da média".

"Estamos habituados a jogar com um avançado diferente do Moussa Marega e não conseguimos ter muita bola na frente. Podíamos ter definido melhor na frente, tivemos várias oportunidades, assim como eles. É um resultado justo num jogo difícil", adicionou.

Nas contas pelo apuramento, Sérgio voltou a destacar o equilibrio do grupo: "Hoje o Schalke ganhou fora em Moscovo. É um grupo muito equilibrado e os jogos foram podem ser muito importantes. Contra o Lokomotiv poderá ser decisivo. Fizemos um jogo jogo na alemanha e acho que merecíamos ter vencido".

Apesar de reconhecer as oportunidades do Galatasaray, Sérgio acredita que a equipa percebeu uma fragilidade no emblema turco: "Percebemos que os centrais tinham dificuldade no apoio à profundidade, entre linhas, e tentamos fazer isso várias vezes, tanto que tivemos duas ou três oportunidades na cara do guarda-redes".

O treinador do FC Porto voltou a destacar o apoio dos adeptos portistas, que voltaram a estar presentes em peso nas bancadas do Estádio do Dragão:

"É fundamental. Sempre disse e volto a frisar que esta sintonia e empatia que existe entre equipa e adeptos é crucial e continuará a ser este ano, numa caminhada que não é fácil".