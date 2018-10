Fatih Terim: "Foi um jogo digno de Liga dos Campeões"

Fatih Terim, treinador do Galatasaray, mostrou-se triste pela derrota no reduto do FC Porto, mas elogiou a exibição.

Em declarações reproduzidas no jornal desportivo turco "Fanatik", o treinador do Galatasaray mostoru-se satisfeito com a exibição:

"Fizemos um jogo digno de Liga dos Campeões. Peço desculpa, não gosto de dizer as tradicionais frases no fim de uma derrota, mas hoje estivemos verdadeiramente bem".

"Foi um jogo complicado. Queríamos ter feito os adeptos turcos felizes, e estivemos perto. Temos mais quatro jogos para conseguir", adicionou.

"Podia ter sido um grande dia. Fizemos um bom jogo. Não é fácil jogar contra o FC Porto, e todos deviam analisar esta equipa. Ficamos perto", finalizou.