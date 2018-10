Peru. Vítimas de Fujimori contentes com “ato de justiça"

A defesa dos familiares das vítimas de abusos do ex-Presidente peruano Alberto Fujimori considera que a anulação do indulto determinada pelo Supremo Tribunal de Justiça é "um ato de justiça”.

“Estamos muito satisfeitos pela decisão, que é um ato de justiça. O indulto era um ato de impunidade que violava os direitos das vítimas e acreditamos que com esta decisão de hoje restabelece-se a justiça", disse a advogada Gloria Cano, diretora da Associação Pró-Direitos Humanos e defesa das vítimas de Fujimori, Presidente do Peru de 1990 a 2000.

A associação assinalou que o indulto atribuído a Fujimori pelo então chefe de Estado peruano, Pedro Pablo Kuczynski, em dezembro passado, apesar de críticas que denunciavam uma motivação política, "era contrário aos direitos das vítimas e à Convenção Americana dos Direitos Humanos" e colocava o Peru numa "situação de impunidade de graves violações dos direitos humanos".

O advogado das vítimas, Carlos Rivera, do Instituto de Defesa Legal, expressou que a resolução do magistrado Hugo Nunez Julca, que anula o indulto a Fujimori, atualmente com 80 anos, "restabelece o direito de justiça dos familiares das vítimas de Barrios Altos e La Cantuta".

Aquele juiz do Supremo Tribunal determinou "a localização e detenção" do ex-Presidente, para que "seja encaminhado para estabelecimento prisional".

Enquanto a defesa de Fujimori disse que vai apelar da anulação do indulto, a advogada Gloria Cano frisou estar confiante de que a decisão judicial sobre o recurso "terá os mesmos critérios que os de Nunez Julca".

Em 2009, Fujimori foi sentenciado a 25 anos de prisão por ter tido responsabilidades nos massacres de Barrios Altos e La Cantuta, cometidos pelo grupo militar secreto Colina, em 1991 e 1992, respetivamente, e pelo sequestro de um empresário e um jornalista após o golpe de Estado em abril de 1992.