IPDJ mantém funções apesar da providência cautelar de Augusto Baganha

O IPDJ anunciou que mantém "o seu regular funcionamento" e acionou os mecanismos jurídicos para evitar o efeito suspensivo da providência cautelar apresentada por Augusto Baganha.

Em nota enviada à comunicação social, a atual direção confirma que "se encontra em pleno efeito", que o IPDJ "mantém o seu regular funcionamento" e que "acionou os meios jurídicos processuais ao dispor que evitem o efeito suspensivo da referida providência".



Recorde-se que o ex-presidente do IPDJ, Augusto Baganha, apresentou uma providência cautelar para revogar a decisão do secretário de Estado da Juventude e Desporto de exonerá-lo do cargo de presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), por acreditar que a sua destituição não tem fundamento.

Augusto Baganha esteve sete anos na liderança do IPDJ e a sua saída aconteceu a cerca de um ano de terminar o mandato, com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto a escolher Vítor Pataco para o cargo. A substituição gerou polémica, tendo Augusto Baganha criticado o sucessor, acusando-o de reter o processo sobre o alegado apoio do Benfica aos grupos organizados de adeptos não legalizados durante dez meses.