Liga dos Campeões

Golo solitário de Marega dá liderança ao FC Porto

03 out, 2018 - 18:19 • Eduardo Soares da Silva

Depois do empate em Gelsenkirchen, o FC Porto voltou as vitórias na Liga dos Campeões com um golo solitário de Marega. Recorde os melhores momentos, em rr.sapo.pt.