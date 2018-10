E-toupeira. SAD encarnada avança com pedido de instrução

A SAD do Benfica entregou um pedido de instrução no caso "e-toupeira", segundo avança o jornal "Observador", de forma a que um juiz avalie se a acusação do Ministério Público tem condições para chegar a tribunal.

O clube encarnado diz que não teve qualquer conhecimento das ações que o antigo assessor jurídico das águias, Paulo Gonçalves, é acusado.

Segundo as informações avançadas pelo "Observador", o Benfica reforçou que Paulo Gonçalves "sempre mostrou à Benfica SAD competência e integridade" e mostrou-se "perplexa" com os atos imputados ao ex-assessor.

Em causa está a acusação à Benfica SAD, que alegadamente teve acesso a informações de processos judiciais, através de Paulo Gonçalves, relacionados com o Benfica, Sporting e FC Porto, em troco da oferta de merchandising e bilhetes de jogos a funcionários de justiça.

Segundo avança ainda o Correio da Manhã, o Benfica nomeou como testemunhas no processo Sousa Cintra, antigo presidente interino do Sporting, Pedro Proença, presidente da Liga, António Salvador, presidente do Braga, e Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães.