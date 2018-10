Oito arguidos continuam em prisão preventiva no caso do ataque à Academia de Alcochete

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) mantém em prisão preventiva oito arguidos do ataque à Academia de Alcochete, que tinham apresentado recurso da medida de coação.

Os juízes consideram que as medidas de coação são "necessárias, proporcionais e adequadas, atentas as necessidades e exigências cautelares e as penas abstratas previstas para os crimes indiciados", refere o Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

"Em três destes acórdãos, o TRL, chamado a pronunciar-se quanto aos crimes concretos imputados aos arguidos recorrentes, conclui pela verificação de fortes indícios dos mesmos", sublinha a nota divulgada pelo Ministério Público.

O ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, aconteceu no dia 15 de maio. Foi levado a cabo por um grupo de cerca de 40 adeptos radicais do clube, que entraram nas instalações e agrediram jogadores e treinadores da equipa principal.

No total, estão em prisão preventiva 37 arguidos, dos quais 23 foram detidos no dia dos acontecimentos, 15 de maio, e os restantes em junho e julho. Entre eles, está o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes.



Os arguidos são suspeitos de vários crimes, entre os quais terrorismo, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e sequestro.



Na sequência do ataque à academia, nove futebolistas rescindiram os contratos com o clube.



Rui Patrício, Rafael Leão, Daniel Podence e Gelson Martins saíram em litígio com o Sporting e transferiram-se para outros clubes, enquanto Ruben Ribeiro ainda está sem clube.

Bas Dost, Bruno Fernandes e Rodrigo Battaglia voltaram atrás na decisão de abandonar o Sporting, enquanto William Carvalho saiu para o Betis, de Espanha, após acordo do clube espanhol com os 'leões'.