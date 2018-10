João Manuel Pinto. "Samaris ao lado de Rúben e Seferovic no ataque"

João Manuel Pinto apostaria em Samaris para jogar ao lado de Rúben Dias, domingo, frente ao FC Porto.

O antigo central de Benfica e dragões, em declarações a Bola Branca, analisa a "crise" no eixo da defesa encarnada, em face das ausências de Jardel (lesionado) e Conti (castigado).

Para o ex-defesa há uma opção mais "capacitada".

"Num jogo desta importância e com a cultura do nosso futebol que tem, o Samaris está muito mais capacitado. Era a minha decisão", atira o actual treinador do Sertanense, ao mesmo tempo que relativiza e deixa um reparo ao central expulso, terça-feira em Atenas, no desafio da Liga dos Campeões frente ao AEK.

"Com erros também se aprende... Falta de prudência? O outro jogador tirou partido da experiência... E, com um cartão amarelo, temos de controlar mais as nossas emoções dentro de campo", refere João Manuel Pinto.

Por fim, na opinião do ex-defesa, de 45 anos, "Seferovic é para manter" na equipa diante dos azuis-e-brancos, pois "faz golos e dá golos. O que é que se pode pedir mais a um avançado?"

"É o jogador que está mais preparado, sem dúvidas", conclui.