Descontos no Passe Social são para aplicar em todo o país, diz Governo

O Ministério do Ambiente esclarece que o desconto nos passes sociais não se limitará às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.



Fonte do gabinete de João Pedro Matos Fernandes recordou o que o ministro disse sobre o assunto no inicio do mês de setembro.

Matos Fernandes garantiu a medida em todo o país, lembrando que tem de ser os municípios a apresentar soluções, sobretudo, nos casos em que não existem transportes públicos municipais.

Disponíveis para colaborar numa solução estão as empresas de transportes privados, mas Cabaço Martins, da Associação Nacional de Transportadores Pesados de Passageiros (Antrop) diz que ainda não foi contatado.

“Sobre o restante território nacional, a iniciativa cabe às autarquias ou às comunidades intermunicipais. Nós esperamos que nas regiões que os autarcas entendam que devem implementar um sistema desse tipo, a Antrop deverá ser contatada no sentido de trabalhar com esses municípios”, disse à Renascença Cabaço Martins.

As famílias residentes nas Áreas Metropolitanas (AM) de Lisboa e do Porto vão pagar, a partir de 2019, no máximo dois passes para circularem nos transportes públicos, avança o "Correio da Manhã" (CM). Por exemplo, num agregado familiar em que quatro pessoas tenham passe, apenas duas pagarão esse título.

Alterações que o Governo está a preparar no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2019, que, segundo o diário, irá criar o passe família.

Na segunda-feira, António Costa tinha anunciado, em entrevista à TVI, uma "inovação radical" no novo OE, com a introdução do passe único de transportes em Lisboa e Porto.