Sachko: "Sporting? É pena não jogarmos todos os anos com equipas deste nível"

Vasyl Sachko, treinador do Vorskla Poltava, acredita que a receção ao Sporting é um jogo histórico para o clube e admitiu o objetivo de somar três pontos.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão, o técnico ucraniano elogiou a grandeza do Sporting e espera um jogo difícil:

"Esperamos muito tempo por este jogo e estamos completamente preparados. É um jogo histórico para o clube e queremos vencer. O Sporting é favorito e sabemos a sua dimensão, mas vamos fazer o possível para ganhar o jogo".

"Vai ser um jogo muito difícil, analisámos o Sporting e percorri a carreira do treinador. Bas Dost e Mathieu são duas baixas de peso mas vão jogar outros ao nível. Vamos dar o nosso melhor para ganhar", adicionou.

O treinador do Vorskla recordou outro resultado histórico frente a um clube português como mote para a partida de quinta-feira: "Ganhámos ao Benfica em 2009 e são dois clubes parecidos. É pena não podermos jogar todos os anos com equipas deste nível".

Sachko deixou bem claro o objetivo para a primeira partida em casa na fase de grupos da Liga Europa, vencer: "As pessoas acham que o empate já é bom, mas nós queremos vencer e preparámos os jogadores para isso".

O Sporting venceu na primeira jornada o Qarabag por 2-0, em casa, e o Vorskla Poltava perdeu por 4-2 no Emirates Stadium, frente ao Arsenal. O pontapé de saída do Vorskla Poltava-Sporting tem data marcada para quinta-feira, às 17h55, com relato da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.