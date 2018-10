Manchester United chegou atrasado a Old Trafford e UEFA abriu inquérito

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA abriu um inquérito em relação ao atraso do Manchester United no jogo com o Valência, em Old Trafford.

A equipa de José Mourinho chegou ao estádio a menos de uma hora do pontapé de saída, e o jogo começou com alguns minutos de atraso.

Após a partida, o técnico português culpou a polícia de Manchester pelo atraso:

"Saímos do hotel duas horas antes do jogo porque achávamos que em 30 minutos lá estaríamos. A polícia recusou escoltar-nos e demorámos 75 minutos a lá chegar". Entretanto, a polícia já emitiu um comunicado que diz que os "red devils" já estavam informados, de antemão, que a escolta não iria ser realizada.

Assim sendo, a UEFA abriu um inquérito devido à violação de dois artigos do regulamento da competição, relacionados com o atraso na chegada da equipa e ainda com o atraso no pontapé de saída.

O organismo que tutela a Liga dos Campeões abriu também um processo ao Valência, por comportamento indevido dos adeptos e por quebrar as regras relacionadas com os equipamentos dos jogadores.