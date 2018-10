Sporting multado porque mascote abraçou jogador

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol condenou o Sporting a pagar uma multa no valor de 479 euros, devido ao comportamento da mascote dos leões após o jogo com o Marítimo.

Segundo o CD, o mau comportamento do "Jubas" consistiu num abraço a um jogador leonino, Bruno Fernandes. O ato de insubordinação do "Jubas" também foi reportado no relatório dos delegados da Liga.

"No final do jogo a mascote do Sporting, aquando o direto do superflash, entrou no relvado, colocou-se primeiro atrás do backdrop, depois na frente e abraçou o jogador do Sporting na entrevista, perturbando a normal realização da superflash", pode ler-se no relatório.

[notícia corrigida às 17h04 - multa de 479 euros e não 497]