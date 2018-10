Sub-19 do FC Porto empatados por golo nos descontos

A equipa de sub-19 do FC Porto empatou, esta quarta-feira, por 2-2, frente ao Galatasaray, na segunda jornada da Youth League da UEFA. O golo do empate turco foi marcado no último minuto de descontos.

Os dragões estiveram claramente por cima, na primeira parte, mas não conseguiram marcar. O golo surgiu apenas aos 63 minutos, por João Mário, que encostou com sucesso um cruzamento de Romário Baró.

No entanto, menos de dez minutos depois, após mau alívio de Diogo Leite, Recep Gul rematou rasteiro, direitinho ao ângulo, e restabeleceu a igualdade, com muita permissividade da defesa portista. Ao minuto 80, Fábio Silva, de apenas 16 anos, recuperou uma bola à entrada da área, seguiu para a baliza e colocou a bola entre o guarda-redes e o poste.

Porém, a defesa azul e branca continuou a "meter água" e, ao minuto 95, último dos descontos, Babacan ganhou as costas aos centrais e apareceu na cara de Diogo Costa, para fazer um chapéu primoroso que deixou o guarda-redes (que podia ter feito melhor a "mancha) sem reação.

Com este resultado, o FC Porto perde a oportunidade se isolar na liderança do grupo D; está no segundo lugar, com quatro pontos, os mesmos do primeiro classificado, o Lokomotiv Moscovo, que empatou a zeros diante do Schalke 04. Os alemães e os turcos dividem entre si os dois últimos lugares do grupo, ambos com somente um ponto.