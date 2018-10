"Temos alunos extraordinários e não podemos condicioná-los por não terem dinheiro“

Ana Lídia Dias tem 25 anos e já ocupa bastante cargos na Medicina para a jovem idade. Encontramo-la na Delegação da Cruz Vermelha na Maia, onde é vice-presidente há um mês. Mas, se recuássemos sete anos, já teríamos encontrado Ana a discursar em frente à Câmara Municipal de Lisboa.

Em 2010, com 17 anos, Ana venceu o concurso “A República - o meu discurso em 2010”. No ano seguinte, nas comemorações do 5 de outubro de 2011, tornou-se na primeira cidadã sem qualquer cargo governamental a discursar nas celebrações da Implantação da República. No púlpito, a “caloira” de Medicina na Universidade do Porto, então com 18 anos, pediu investimento na educação e sentido de bem comum aos governantes.

Passaram-se sete anos desde o discurso e, dois governos depois, Ana Lídia sente que a educação não conheceu grandes melhorias. “Eu penso que a educação em Portugal, aliás, todos os setores, têm-se sentido sempre pouco apoiados, no sentido de termos bons professores, temos alunos que são extraordinários e que estão motivados para aprender e, mesmo assim, há uma grande insatisfação”, diz a (quase) médica.

A angústia por um melhor sistema de educação continua presente no pensamento e nas palavras de Ana. Há bons profissionais, bons alunos, mas cai tudo por terra com a falta de dinheiro. “É muito ingrato e até uma desilusão a pessoa ter a capacidade para ingressar no ensino superior, mas não ter a capacidade financeira para suportar o custo que está associado a fazer um curso”, lamenta.

Se ouvirmos apenas o discurso de Ana lido no 5 de outubro de 2011, não ouvimos partes do texto que foram omitidas pela própria. Ana assume o nervosismo que sentiu e confessa que uma troca de ordem das folhas não ajudou a causa.

Numa dessas frases não ditas aos presentes frente ao edifício da Câmara de Lisboa, Ana escreveu que o ensino devia ser “preferencialmente gratuito”. Não o disse então, mas di-lo agora. “Acho que deve existir sempre um componente gratuito”, começa, defendendo que o país não estará bem enquanto os seus estudantes tiverem de pagar muito dinheiro para estudar no ensino superior.