Polémica continua. Pogba proibido de falar à imprensa

A tensão entre Paul Pogba e José Mourinho não pára de aumentar. Na última terça-feira, o internacional francês admitiu que está proibido de falar à imprensa.

A confirmação veio do próprio médio do Manchester United logo após o empate sem golos, em casa, frente ao Valênica. Na zona mista, Pogba recusou responder às questões e disparou: "Disseram-me que não posso falar com os jornalistas".

Este é só mais um momento na crise atual no Manchester United. Para além dos maus resultados, as relações entre Mourinho e o plantel são evidentes, sendo Pogba o caso mais conhecido. O francês foi inclusive destituído do cargo de vice-capitão, depois de criticar publicamente o estilo de jogo do técnico português.