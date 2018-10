May dança e pede apoio ao seu partido para o Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu ao seu partido o apoio na estratégia do Brexit, no discurso feito, esta quarta-feira, na conferência anual do Partido Conservador

May, que entrou na sala da conferência a dançar ao som de “Dancing Queen, dos ABBA, lançou oum desafio ao partido: "Se tivermos coragem, poderemos oferecer um acordo ao Reino Unido.”

A primeira-ministra britânica pediu apoio várias vezes ao seu partido para a estratégia do Brexit, minutos antes de um elemento do partido, que é deputado, ter anunciado a demissão em discordância com a liderança de May.

Theresa May rejeitou um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, tal como pede a oposição trabalhista.

A chefe do Governo de Londres reafirmou que está a trabalhar para conseguir o melhor acordo com os parceiros europeus.

Quanto à livre circulação no país, a primeira-ministra diz que o sistema, tal como está, vai mudar.

“A livre circulação de pessoas vai acabar de uma vez por todas, mas no seu lugar vamos introduzir um novo sistema, baseado no: ‘o que é que vocês têm para oferecer e não de que país é que vêm’. Na nossa história os imigrantes tiveram um papel muito importante e vão continuar a ter, mas aqueles que têm habilitações que nós precisamos e que querem trabalhar a sério serão muito bem-vindos, mas nós vamos reduzir os números, tal como prometemos”, declarou Theresa May.