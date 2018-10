José Sousa: "Fejsa que se cuide"

José Sousa considera que Alfa Semedo está a ganhar o seu espaço no Benfica e pode, até, tirar o lugar a Fejsa.

O jovem nascido na Guiné-Bissau há 21 anos marcou, com um remate de fora da área, o golo que permitiu a vitória do Benfica em Atenas, por 3-2, sobre o AEK, para a Liga dos Campeões. Alfa entrou em campo para marcar, mas também para fechar a zona central do meio-campo e assim contribuir duplamente para o sucesso da equipa de Rui Vitória.

José Sousa, antigo treinador de Alfa no Vilafranquense, onde jogou há duas temporadas, destaca, em Bola Branca, a maturidade do médio: “Fejsa que se cuide, já que Alfa Semedo está a ganhar o seu espaço”.

O antigo lateral-direito do Benfica admite que “ficou surpreendido” com a forma como Alfa Semedo arrancou no lance do terceiro do golo, mas lembra que na Luz o trabalho do jovem médio passa “essencialmente” pelas questões defensivas.

Sousa sente que a equipa está “diferente” do que mostrou no inicio da época. “Tem estado forte no início dos jogos, mas depois entra em queda. Ou está a gerir os resultados ou não consegue aguentar a pressão”, frisa.