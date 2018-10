Estados Unidos sondam Mourinho

A Federação de Futebol dos Estados Unidos está interessada em contratar José Mourinho para o cargo de selecionador. A revista "Sports Illustrated" revela que o treinador português já foi sondado pelos dirigentes norte-americanos.



No artigo publicado, é referido que há negociações em curso e que os americanos aguardam por uma resposta do "Special One".

Mourinho vive momento conturbado em Inglaterra, no Manchester United, e adensam-se as críticas ao trabalho do técnico português, na sequência de resultados aquém do esperado.

Os Estados Unidos falharam a presença no Mundial da Rússia e, desde o momento em que ficou confirmada a ausência, a equipa tem sido orientada, interinamente, por Dave Sarachan, que sucedeu a Bruce Arena.

Pekerman, Juan Carlos Osorio, Bielsa e o próprio Sarachan têm surgido na imprensa como possibilidades para assumirem o cargo de selecionador, com o objetivo de qualificar a equipa para o Mundial 2022.