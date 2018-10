Peseiro volta a chamar Nani

Nani está perdoado e volta a entrar nos planos de José Peseiro. O treinador do Sporting convocou o capitão, depois de o ter deixado de fora do jogo com o Marítimo.

O comportamento incorreto de Nani, no momento em que foi substituído em Braga, motivou ação disciplinar de Peseiro.

Com o caso ultrapassado, o internacional português volta a entrar para o lote de elegíveis, mas subsiste a dúvida se irá recuperar lugar no "onze" e se continuará como capitão de equipa.

Battaglia e Wendell deram sinais positivos na reabilitação das lesões que os afetam, mas Peseiro não arrisca e poupa os dois médios para outras batalhas. Mathieu e Bas Dost, lesionados, também não viajam para a Ucrânia. Viviano continua de fora, por opção técnica.

Entre os eleitos, destaque para as chamadas de Miguel Luís e Elves Baldé. Os dois jovens estão entre os 20 jogadores chamados para o desafio europeu.~

O Poltava-Sporting joga-se na quinta-feira, às 17h55, na Ucrânia. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Salin, Renan e Diogo Sousa;

Defesas: Bruno Gaspar, Ristovski, Coates, André Pinto e Jefferson;

Médios: Gudelj, Petrovic, Miguel Luís, Bruno Fernandes e Acuña;

Avançados: Nani, Carlos Mané, Raphinha, Jovane Cabral, Elves Baldé, Diaby e Montero.