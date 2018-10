Beto: "FC Porto tem condições para vencer o Galatasary"

Beto, o guarda-redes português do Goztepe, da Turquia, faz a antevisão ao jogo entre o FC Porto e o Galatasary, numa entrevista a Bola Branca, considerando que os dragões "têm condições para vencer" o encontro desta noite para a Liga dos Campeões.

O jogador que já passou pelo FC Porto recorda que, apesar do Galatasary ser líder isolado do campeonato turco, após sete jornadas, "tem sido uma equipa intermitente", com a realização de boas exibições, mas com outras fracas "principalmente fora de casa".

O guarda-redes não deixa, contudo, de sublinhar que o jogo desta noite "é para uma competição europeia", o que poderá fazer a diferença.

Beto entende que estarão frente a frente "duas grandes equipas", avisando o FC Porto que irá ter como adversário uma equipa "que vai procurar fazer um bom resultado" e que é uma formação que "gosta de ter bola e de fazer ataques rápidos".

"Tem um meio-campo forte", avisa Beto, que, apesar de definir o jogo para os dragões como "difícil", se mostra convicto de que "o FC Porto pode sair vitorioso".

Beto continua a acompanhar com atenção o FC Porto. As ausências de Aboubakar e Soares "são importantes" para a equipa azul e branca, mas diz que o treinador Sérgio Conceição "tem disponíveis outras opções válidas" para abordar o jogo.



Esta partida da Liga dos Campeões antecede o clássico entre Benfica e FC Porto para o campeonato. Beto "não acredita" que os jogadores portistas vão jogar logo à noite com "o pensamento no clássico de domingo", estando convencido que quando o árbitro apitar para o inicio do encontro "o foco estará centrado" no Galatasary.

O FC Porto – Galatasaray tem inicio marcado para as 8 da noite com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.