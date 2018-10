José Morais: "Vorskla será uma equipa complicada para o Sporting"

O Sporting joga esta quinta-feira na Ucrânia onde vai defrontar o Vorskla Poltava para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. E é precisamente desde a Ucrânia que José Morais avisa dos perigos que a equipa de José Peseiro vai ter de contrariar.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador português define a equipa ucraniana como um adversário "chato e complicado", sustentando a sua ideia no facto de ser uma equipa que "se fecha bem, é muito solidária e que trabalha muito" durante os 90 minutos, e para além disso é uma formação composta por jogadores "muito experientes", resultando numa equipa de qualidade.

José Morais destaca a forma como o Vorskla Poltava é perigoso em lances de contra-ataque, dando o exemplo do jogo em que a sua equipa defrontou o adversário do Sporting na Liga Europa, assim como o fez no jogo com o Arsenal da primeira jornada da prova europeia.



Já em relação ao ambiente no estádio, José Morais descansa o Sporting, revelando que "não haverá um público agressivo" e que embora com muitos adeptos "o estádio não estará cheio", concluiu.



O Vorskla-Sporting está agendado para as 17h55 de amanhã e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.