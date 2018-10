Web Summit por 10 anos em Lisboa. "Vamos construir um futuro incrível aqui"

No anúncio oficial, esta quarta-feira de manhã no Altice Arena, o primeiro-ministro português salientou a importância desta conquista, dizendo que a realização da Web Summit em Portugal “é mais do que um motivo de atração turística”, é “projetar uma imagem do nosso país como país da inovação e da tecnologia, que dá de si próprio a limagem de que é capaz de atrair empresas altamente tecnológicas, que criam emprego”.

No fundo, resumiu, é um passo “importante para continuarmos a construir o país que queremos construir”. “Portugal é um país de oportunidades e tem a legítima ambição de ter emprego e com bom salário”, afirmou ainda António Costa.

No mesmo sentido foi o discurso do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que pretende “fazer de Lisboa uma capital da inovação e do empreendedorismo”.

“O que fazemos aqui, com este anúncio, é dar força ao setor moderno, que progride, que avança, que puxa pelo melhor da nossa economia para nos podermos afirmar na economia mundial. É um passo decisivo para que Lisboa seja esta capital que todos ambicionamos” e que “vai permitir um incremento na vida económica do país”, defendeu.

Com a realização da Web Summit em Lisboa até 2028, procura-se “efeitos de longo prazo, estruturais, que mudam a imagem da cidade e do país”, afirmou ainda o autarca lisboeta.

Mas, para tal, é importante que saibamos aproveitar as oportunidades – e é o desafio que agora se apresenta.

“Durante estes 10 anos, Lisboa vai saber as oportunidades para atrair investimento e emprego e ser uma cidade de referência nos serviços, em particular nas áreas tecnológicas”, previu Fernando Medina.