Ainda não pagou a luz? Galp vai passar a cobrar custos de mora

A partir deste mês, os clientes da Galp Energia que se atrasarem a pagar a fatura vão ser penalizados.

A empresa vai cobrar dois euros pelos atrasos no pagamento da eletricidade ou do gás natural.

Esta é uma prática corrente nas telecomunicações, mas pouco comum na energia.

A Galp justifica-se, dizendo que os dois euros se destinam a cobrir os custos de processamento administrativo originados pelo atraso no pagamento da fatura.

As novidades nas condições do contrato foram enviadas no final de setembro.