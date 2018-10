"A fera na selva" de Marguerite Duras no CCB

A incomunicabilidade, a impossibilidade de concretizar o amor e o medo de existir enquadram a ação de "A fera na selva", peça de Marguerite Duras, em cena no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, de quinta-feira a sábado.

O conto "A fera na selva" ("The beast in the jungle"), escrito pelo britânico Henry James (1846-1916), em 1903, foi o ponto de partida da autora francesa para, em 1961, fazer uma primeira versão da peça homónima, a que voltou em 1983, estabelecendo o texto que agora sobe ao sobe ao palco do pequeno auditório do CCB, numa encenação de Miguel Loureiro.

A partir da tradução de João Paulo Esteves da Silva, Miguel Loureiro construiu a peça, mais pelo prazer de trabalhar um texto que "sobrevive na sua beleza e vitalidade - porque não dá o nome exato daquilo que quer falar -", do que pela simples construção de um espetáculo, como o próprio disse à agência Lusa.

O texto é "absolutamente primo ou gémeo do resto das temáticas 'durasianas'", disse Miguel Loureiro, localizando a obra nas linhas de fronteira da autora de "O amante" e de "Hiroxima, meu amor", deixando, por isso, a cada pessoa, a possibilidade "de se inscrever nele", referiu Miguel Loureiro.

É como se cada um de espetadores da peça fosse ou pudesse ser uma das personagens, John Marcher (Filipe Duarte) ou Catherime Bertram (Margarida Marinho), frisou.

Um homem petrificado que não consegue dar um passo na vida e uma mulher disposta a acompanhá-lo na espera de uma fera que um dia poderá surgir, e destruir tudo, constituem o pano de fundo de "a fera na selva", um texto que, para Miguel Loureiro, é uma parábola "do medo de se estar absolutamente parado na vida".

É "uma peça genial", sublinhou o encenador, que sublinhou o facto de, ao longo dos 75/80 minutos de duração, nunca se conseguir perceber qual o assunto principal, uma vez que os diálogos entre as duas personagens "andam sempre em labirinto, sem que algum dos dois abra alguma vez o jogo completamente".

Com cenografia de Tomás Colaço, figurinos de José António Tenente, desenho de luz de Daniel Worm e sonoplastia de Pedro Costa, "A fera na selva" é uma coprodução do CCB, Culturproject e do Rivoli Teatro Municipal do Porto, vai estar em cena em fevereiro de 2019.