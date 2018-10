PAN quer abolir caça à raposa e evitar “mortes agonizantes”

O Pessoas Animais e Natureza (PAN) quer acabar com a caça à raposa e ao saca-rabos, e excluir estas espécies da Lista de Espécies Cinegéticas.

Os dois projetos de lei apresentados pelo partido são discutidos esta quarta-feira no Parlamento, quando é apreciada também uma petição que recolheu mais de 20 mil assinaturas a pedir a criação de legislação que proíba a caça à raposa.



Além do fim da caça a estas espécies, o PAN quer também a interdição da atividade cinegética com recurso à paulada e a “corricão”, um método de caça que envolve uma matilha de cães que vão atrás de uma raposa, dando origem a uma “luta muito violenta” e a uma morte “agonizante” destes animais, segundo explicou esta manhã à Renascença Cristina Rodrigues, dirigente do PAN.

As raposas podem ser caçadas em Portugal entre outubro e janeiro, inclusivamente à paulada e com matilhas até 50 cães, uma prática que o PAN, juntamente com o BE e o PEV, quer abolir.



A petição "Pela abolição da caça à raposa em Portugal" foi entregue na Assembleia da República em maio de 2017 e nela os subscritores expressam indignação com a prática, considerando-a um "ato de pura violência", regulamentado por lei, mas "chocante, deseducativo e desnecessário".



Sobre as críticas da Associação Nacional de Proprietários Rurais, que diz que a decisão pode levar à extinção do lince ou da águia-imperial, Cristina Rodrigues diz à Renascença que “o que preocupa os caçadores não é a extinção das outras espécies, senão paravam de caçar coelho e lebre, que é o alimento dos linces”.

Para a dirigente do PAN, a verdadeira motivação desta associação para criticar o projeto de lei é o facto de as raposas representarem um “concorrente àquilo que eles pretendem caçar” – coelhos e lebres.

Sobre a possibilidade de a proibição da caça à raposa trazer um excesso de população destes animais, Cristina Rodrigues afirma que os ecossistemas "autoregulam-se" e que, apesar de a base da atividade cinegética ser o equilíbrio das espécies, em Portugal não se fazem estimativas das espécies". Assim, para esta advogada, não se pode garantir que o fim da caça desta espécie possa ter consequências negativas no ecossistema.