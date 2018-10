Famílias vão pagar apenas dois passes por agregado em 2019

As famílias residentes nas Áreas Metropolitanas (AM) de Lisboa e do Porto vão pagar, a partir de 2019, no máximo dois passes para circularem nos transportes públicos, avança o "Correio da Manhã" (CM). Por exemplo, num agregado familiar em que quatro pessoas tenham passe, apenas duas pagarão esse título.

Alterações que o Governo está a preparar no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2019, que, segundo o diário, irá criar o passe família.

Na segunda-feira, António Costa tinha anunciado, em entrevista à TVI, uma "inovação radical" no novo OE, com a introdução do passe único de transportes em Lisboa e Porto.

O Governo está também a avaliar novos valores para os passes. O título de transporte vai custar no máximo 30 euros por mês no percurso dentro dos municípios. Para circular entre concelhos, custará 40 euros.

A medida, que está na “reta final da aprovação”, segundo o CM, surge de uma proposta do autarca de Lisboa, Fernando Medina e de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente do Conselho Metropolitano do Porto e da Câmara de Vila Nova de Gaia.

As medidas deverão ser aplicadas a partir de abril do próximo ano no Porto. Em Lisboa deverá ser mais tarde.

Com a criação deste passe, um número elevado de famílias com filhos poupará mais de 100 euros por mês no passe dos transportes públicos.

Segundo o CM, o passe único vai custar 90 milhões de euros: 65 milhões na AM de Lisboa e 25 milhões na AM do Porto.