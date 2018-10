Greve dos professores afeta a região centro

É o terceiro dia de greve dos professores. A paralisação decorre em seis distritos da região centro: Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

Na terça-feira, o protesto obrigou ao encerramento de cerca de 80 escolas do Alentejo e do Algarve.

Amanhã, o último dia desta greve regional, abrange os professores da região norte e dos Açores.

O protesto termina na sexta-feira, Dia Mundial dos Professores, com uma manifestação, em Lisboa.

Os docentes estão em greve para exigir que nove anos, quatro meses e dois dias de trabalho sejam contabilizados na progressão de carreira e que sejam resolvidas questões relativas à aposentação, à sobrecarga horária e à precariedade.

A greve foi convocada por 10 estruturas sindicais de professores no dia em que o ministro da Educação esteve no parlamento, a pedido do PCP, para debater o arranque do ano letivo.