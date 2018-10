Cuidados de saúde: 23 hospitais vão ter doentes internados em casa

O Ministério da Saúde lança, esta quarta-feira, uma estratégia para a alargar a 23 unidades públicas a hospitalização domiciliária, que deve estar a funcionar durante o próximo ano.

À Renascença, a secretária de Estado da Saúde diz que o objetivo é permitir aos doentes, que estariam internados, recuperar de uma doença aguda em casa, mas recebendo cuidados e assistência hospitalar.

Segundo Rosa Valente de Matos, esta medida permite reduzir complicações e infeções hospitalares, além de permitir gerir melhor as camas disponíveis para o tratamento de doentes agudos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Isto é uma deslocalização da prestação de cuidados das instituições para o domicílio. Isto é uma grande inovação também para o serviço Nacional de Saúde e para a modernização que temos feito: de aproximar cada vez mais os cuidados das pessoas e das suas necessidades", afirma.

A hospitalização domiciliária é uma prática recente em Portugal e está apenas desenvolvida em pleno num hospital. O Hospital Garcia de Orta foi o primeiro a ter uma unidade de hospitalização domiciliária, um modelo usado em vários países e que traz vantagens, como evitar infeções hospitalares multirresistentes ou reduzir os custos de internamento.

Genericamente, a hospitalização domiciliária servirá como uma alternativa ao internamento convencional, mediante assistência contínua, tendo de ter a concordância do doente e da família. "Nem todos os doentes vão ter esta possibilidade, porque vai haver uma avaliação feita por uma equipa multidisciplinar: depende muito dos critérios clínicos, da vontade do doente, das condições sociais e da habitação", como explica à Renascença a secretária de Estado, acrescentando que assim o "doente tem possibilidade de fazer o seu internamento em casa, perto da sua família, acompanhado por equipa durante 24 horas".

Os hospitais que tiverem financiamento para constituir unidades de hospitalização domiciliária terão de assegurar a atividade assistencial até final de março do próximo ano, 2019.



As unidades de hospitalização domiciliária vão funcionar 24 horas por dia e todos os 365 dias do ano, "com apoio médico e de enfermagem em permanência" e prevenção à noite.

O doente que esteja hospitalizado no domicílio tem acesso aos medicamentos exatamente como se estivesse internado no hospital.

Caberá à Direção-Geral da Saúde criar uma norma de orientação clínica que defina a lista de doenças tipicamente elegíveis para a hospitalização domiciliária e os critérios de inclusão ou exclusão de doentes.