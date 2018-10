França acusa Irão de planear ataque contra exilados em Paris

As autoridades francesas acusam o Irão planear um ataque bombista contra um encontro de exilados, realizado em junho, nos arredores de Paris.



“Uma longa, meticulosa e detalhada investigação dos nossos serviços secretos permite-nos concluir, sem qualquer dúvida, que a responsabilidade é do Ministério das Secretas do Irão”, disse fonte diplomática à agência Reuters.

A ordem partiu do vice-ministro e diretor-geral dos serviços de inteligência, Saeid Hashemi Moghadam, e o ataque foi coordenado no terreno por Assadollah Asadi, um diplomata detido pelas autoridades alemãs, indica a mesma fonte.

Em retaliação por esta ataque, as autoridades francesas congelaram bens pertencentes aos serviços secretos de Teerão e a dois cidadãos iranianos.

O Irão já negou qualquer envolvimento no caso. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros considera que o incidente foi “engendrado por aqueles que querem prejudicar as relações do Irão com a França e a Europa”.

O alvo do alegado plano era uma reunião do Conselho Nacional da Resistência do Irão (NCRI, na sigla inglesa), realizada a 30 de junho, nos arredores de Paris, que contou com a presença de Rudy Giuliani, advogado do Presidente norte-americano, Donald Trump, e vários antigos ministros europeus e árabes.