Rui Vitória: "Três pontos muito saborosos"

Rui Vitória, treinador do Benfica, mostrou-se naturalmente satisfeito pelos três pontos, depois de ter estado empatado com menos um elemento.

Em declarações na flash interview da TVI, o técnico das águias explicou o que disse aos jogadores ao intervalo, depois de estar reduzido a dez elementos: "Disse aos jogadores que tínhamos um jogador a menos e que teríamos de ter determinação e inteligência para perceber por onde eles nos iriam causar problemas".

"Entramos bem no jogo e tivemos controlo do jogo. Ao intervalo eles entraram muito fortes, tinhamos um jogador a menos. Com o Alfa acertamos melhor as marcações, mas foram três pontos muito saborosos", adicionou.

Sobre a expulsão de Rúben Dias, Vitória destaca que "é preciso cuidado e controlo num jogo deste nível". "Pagámos a fatura de jogar com menos um mas felizmente ganhamos o jogo".

O treinador do Benfica diz ainda não pensar nas consequências que a expulsão de Rúben Dias pode trazer para as escolhas no eixo da defesa no próximo jogo frente ao Ajax.