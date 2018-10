Marco Silva eliminado da Taça da Liga por Cédric

O Everton foi eliminado da Taça da Liga inglesa em casa pelo Southampton.

Em Goodison Park, a equipa de Marco Silva perdeu nas grandes penalidades para o emblema de Cédric Soares.

Os visitantes entraram a vencer, com um golo de Danny Ings aos 44 minutos. Sem André Gomes, por lesão, e João Virgínia no banco, os "toffees" chegaram ao empate muito perto do fim, aos 85 minutos, por Theo Walcott.

No melhor pano cai a nódoa. Walcott, que levou o jogo a grandes penalidades, falhou o penálti decisivo. Na decisão, Cédric não vacilou e eliminou o Everton.