Atenção, Benfica. Ajax arranca empate em Munique

O Ajax empatou, esta terça-feira, a uma bola no terreno do Bayern de Munique.

A equipa bávara entrou com toda a força, e Hummels abriu o ativo aos 4 minutos de jogo. O Ajax não tardou em reagir e empatou o resultado aos 22, por Mazraoui. Renato Sanches não saiu do banco.

Contas feitas, o Ajax lidera o grupo com 4 pontos, os mesmos que o Bayern. O Benfica afundou o AEK em último e soma três pontos. O AEK continua sem qualquer ponto.

No Grupo F, o Manchester City conseguiu arrancar a vitória no terreno do Hoffeinheim. A equipa alemã marcou no primeiro lance do jogo, pelo argelino Belfodil.

Aguero restabeleceu o empate logo aos 8 minutos e o golo da vitória só surgiu já aos 87, por David Silva, numa altura em que Bernardo Silva já estava em campo.

Na outra partida do grupo, o Shakthar Donestsk empatou a duas bolas em Lyon. Com Anthony Lopes no onze, a equipa ucraniana esteve a vencer por 2-0 até aos últimos 20 minutos da partida, com um "bis" de Moraes.

A equipa liderada por Paulo Fonsecan não conseguiu suster a pressão do Lyon e Dembelé e Dubois empataram o resultado.

No grupo G, uma enorme surpresa: O CSKA de Moscovo bateu o Real Madrid na Rússia por 1-0. O golo de Vlasic aos dois minutos de jogo foi suficiente para a equipa russa segurar os três pontos.

Na outra partida, a Roma goleou por 5-0 o Viktoria Plzen, com "hat-trick" de Dzeko, golo de Under e Kluivert.

Finalmente, no grupo H, a Juventus bateu o Young Boys em Turim, com três tentos certeiros de Paulo Dybala, avançado argentino. O Manchester United de José Mourinho não foi além de um empate a zero contra o Valência, com Guedes no onze e Vezo no banco. Dalot não figurou na lista de jogo.