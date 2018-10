O Benfica - FC Porto não vai ser à porta fechada. O clássico está marcado para o próximo domingo, às 17h30, no estádio da Luz, e vai contar com apoio nas bancadas.

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar apresentada pelas águias em relação ao castigo de um jogo sem adeptos, anunciaram esta terça-feira os encarnados.



A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD explica, em comunicado, que foi hoje notificada e "congratula-se com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto".



O Benfica "não deixa de realçar a coincidência e singular momento escolhido para deliberar sobre esse castigo por parte do CD da FPF, gerador de inevitável instabilidade em vésperas de importante clássico".



O "clássico" acontece numa altura em que o FC Porto ocupa a segunda posição, com 15 pontos em seis jogos, seguido do Benfica com 14 pontos.