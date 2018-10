Fernando antevê "noite especial" no regresso ao Dragão

Fernando Reges, antigo médio do FC Porto atualmente ao serviço do Galatasaray, mostrou-se contente pelo regresso ao Estádio do Dragão.

O brasileiro admitiu que a partida será "uma noite muito especial". "Vamos reencontrar os adeptos, a expectativa é muito grande para este jogo".

O médio defensivo mostrou-se satisfeito pelo título dos Dragões na temporada passada: "O FC Porto ficou no meu coração, foi o clube que me trouxe para Portugal e fico feliz pelo sucesso".

Amigos, amigos, negócios à parte. Dentro de campo, Fernando quer a vitória do Galatasaray: "Amanha é um jogo diferente, vamos entrar com tudo. Sabemos que é difícil jogar no Dragão, mas vamos fazer tudo para conseguir um resultado positivo. Vamos procurar sempre o golo".

O FC Porto-Galatasaray tem data marcada para quarta-feira, às 20h00, jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.