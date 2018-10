Maicon: "É indiferente a forma como vou ser recebido no Dragão"

Maicon, defesa do Galatasaray, admite que não teme com uma possível assobiadela dos adeptos do FC Porto, no jogo entre os dois emblemas esta quarta-feira.

Em declarações na conferência de imprensa, o central brasileiro não está interessado com o o fator extra-relvado: "Para mim é indiferente a forma como vou ser recebido no Estádio do Dragão. Semprei deu o meu máximo no campo no FC Porto. Agora visto outra camisola".

Apesar da possível assobiadela, Maicon recordou com carinho a passagem pelos dragões: "É um jogo marcante para mim e para o Fernando. Passámos muito tempo aqui, mas esperamos entrar concentrados. Fico feliz com o sucesso do FC Porto, Estou longe, mas acompanho, é um clube que marcou a minha vida".

"Há muitos pontos positivos no FC Porto e não é fácil encontrar pontos fracos. O jogo pode resolver-se no detalhe e quem cometer menos pecados pode sair com a vitória", adicionou.