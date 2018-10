Benfica recorre da suspensão de Luís Filipe Vieira

A SAD do Benfica anunciou que vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto em suspender Luís Filipe Vieira por 67 dias.

Em comunicado, a SAD encarnada afirma que vai "recorrer para o Tribunal Central Administrativo Sul" da decisão, e recorda que "factos supervenientes vieram dar razão aos motivos da declaração".

Recorde-se que a suspensão refere-se às declarações do líder benfiquista em maio de 2017, após um Sporting-Benfica, que chamou Bruno de Carvalho de "mentiroso compulsivo", "demagogo" e "populista", comparando o na altura presidente do Sporting a Vale e Azevedo.

O Benfica recordou ainda "que o castigo já foi cumprido"