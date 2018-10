Brasil. Bolsonaro volta a crescer e lidera com 31% dos votos

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro subiu quatro pontos percentuais e continua a liderar com 31% as intenções de voto para as presidenciais do Brasil, segundo a última sondagem divulgada esta terça-feira pelo Instituto Ibope. O candidato do Partido Social Liberal (PSL) tem mais 10 pontos percentuais do que o segundo colocado, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), que está com 21% das intenções de voto.

Em terceiro lugar aparece o candidato Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 11%, seguido de Geraldo Alckmin, do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), com 8%, e Marina Silva, da Rede, com 4%.

Bolsonaro, que deixou o hospital no último sábado depois de ficar mais de três semanas internado devido a um ataque que sofreu durante um comício, atingiu o seu maior nível de apoio desde o início da campanha para as presidenciais. Já o segundo colocado, Fernando Haddad, substituto do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente da candidatura do PT, permaneceu estável com 21% das intenções de votos, mas viu a sua rejeição subir 11 pontos percentuais, passando de 27% para 38%, segundo a mesma sondagem.

Em caso de segunda volta, se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos no próximo domingo, Bolsonaro estaria tecnicamente empatado com Haddad, com 42% das intenções de voto.

Apesar do favoritismo, Bolsonaro e Haddad são também os candidatos que têm o maior nível de rejeição entre o eleitorado brasileiro. O candidato de extrema-direita, defensor da ditadura militar e cujas declarações sexistas, racistas e homofóbicas levaram milhares de mulheres às ruas para protestar no último fim de semana, continua com 44% de rejeição. Por outro lado, 38% dos eleitores disseram que não votariam "de forma alguma" em Fernando Haddad, que assumiu a candidatura do PT depois do afastamento de Lula da Silva a 11 de setembro.

A sondagem do Ibope, encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Rede Globo de Televisão, foi realizada entre os dias 29 e 30 de setembro. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores em 208 cidades brasileiras e a margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.