Juniores do FC Porto castigados com um jogo à porta fechada

O escalão de sub-19 do FC Porto foi castigado com um jogo à porta fechada, depois dos confrontos verificados no final de uma partida na temporada passada.

Em causa está o jogo entre o Cesarense e FC Porto, que terminou com a derrota por 3-1 dos dragões. No final do encontro, os jogadores envolveram-se em confrontos, e o capitão do FC Porto, João Lameira, agrediu um elemento da força policial presente no jogo.

Os dragões vão recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto, e a FPF não se vai opôr ao requerimento de uma providência cautelar, à semelhança do que fez com o Benfica e Braga.