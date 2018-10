​Faixa de contenção impede fogo de chegar a habitações na Maia

O incêndio que deflagrou esta terça-feira no Monte de Santo António, Maia, e mobilizou mais de 50 operacionais, "não chegou a ameaçar casas graças a uma faixa de contenção limpa", disse o comandante dos Bombeiros de Pedrouços.



O alerta foi dado às 13h11 e o incêndio encontrava-se em rescaldo cerca das 16h00.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, Pedro Teixeira, apontou que "a direção do vento fez com que o incêndio tivesse um sentido descendente, o que fez com que o fumo se aproximasse muito de habitações", mas estas, disse o responsável, "nunca estiveram em perigo graças a uma faixa de contenção limpa".

"Agora o fogo está em fase de rescaldo, prevendo-se algumas horas para consolidar o rescaldo e entrar em vigilância ativa", disse Pedro Teixeira.

A ocorrência mobilizou 52 homens, apoiados por 19 viaturas e um meio aéreo vindo do distrito de Braga.