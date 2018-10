​Web Summit continua pelo menos mais cinco anos em Lisboa

Lisboa vai continuar a acolher a Web Summit durante, pelo menos, mais cinco edições, avanço esta terça-feira a Antena 1.



O maior evento de tecnologia do mundo fica mais cinco anos na capital portuguesa, com mais cinco de opção.

Até agora, o Governo tinha confirmado apenas a edição deste ano, mas fontes ligadas ao processo avançam que, na quarta-feira, deverá ser assinado o acordo para prolongar a realização da Web Summit.

Várias cidades europeias, como Madrid, Valência, Bilbau ou Londres estavam na corrida para tentar ficar com a organização do maior evento de tecnologia do mundo.

A edição de 2018 do Web Summit realiza-se entre 5 e 8 de novembro em Lisboa, onde são esperadas mais de 70 mil visitantes de 170 países, segundo a organização, que tem referido que o valor estimado do evento é de 300 milhões de euros por ano para Lisboa e a sua economia local.