Sub-19 do Benfica batem AEK e lideram grupo da Youth League

A equipa de sub-19 do Benfica ascendeu, esta terça-feira, à liderança do grupo E da Youth League, ao derrotar o AEK, por 3-1, na Grécia.

Os encarnados chegaram à vantagem aos oito minutos, por intermédio de Nuno Santos. Aos 27, Foivos Mpotos empatou, mas Nuno Santos "bisou" quatro minutos depois e devolveu o Benfica à vantagem. Sobre o intervalo, ao minuto 38, Úmaro Embaló fixou o resultado final.

Com este resultado, as águias assumem a liderança do agrupamento, com seis pontos. Mais dois que o Ajax, que empatou a duas bolas com o Bayern Munique. Os alemães estão no terceiro lugar, com um ponto. O AEK está em último, sem qualquer ponto conquistado.